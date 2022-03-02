Мэр Новоднестровска, где живет этот патриот, отметила, что это были все сбережения, которые мужчина собирал в течение своей жизни.

82-летний житель Новоднестровска Черновицкой области перечислил Вооруженным силам Украины $10 тыс. и 100 тыс. грн собственных сбережений.

Об этом в соцсети сообщила мэр Новоднестровска Наталья Цымбалюк. "Что такое война, наше старшее поколение знает еще лучше, чем мы… потому что в их жизни это вторая кровавая война. Шевчук Николай Григорьевич, житель города Новоднестровск, всегда неравнодушен к судьбе страны и судьбе нашей громады. Он перечислил в поддержку украинской армии 100 тысяч гривень и 10 тысяч долларов США", - сообщила Цымбалюк.

Мэр Новоднестровска отметила, что это были все сбережения, которые мужчина собирал в течение своей жизни. А родился он в октябре 1939 года.

После начала войны пожилой мужчина принял решение поддержать украинских военных, поэтому перечислил деньги на нужды армии.

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