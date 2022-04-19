С 23 апреля в области отменяется запрет на продажу алкоголя.

На Хмельнитчине отменяют комендантский час в ночь с 23 на 24 апреля.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"В ночь с 23 на 24 апреля комендантского часа не будет. Однако напоминаю, праздники должны пройти безопасно. Не пренебрегайте сигналами тревоги", - подчеркнул он.

Кроме того, с 23 апреля в области отменяется запрет на продажу алкоголя.

"Однако действовать отдельные ограничения: разрешено продавать алкоголь в торговой сети с 10:00 до 17:00, в заведениях ресторанного хозяйства с 10:00 до 21:00", - отметил Гамалий.

Как ранее сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что российские оккупанты могут прибегнуть к провокациям на Пасхальные праздники, заранее обвинив в них украинскую армию. По его словам, речь идет о провокациях в тех местах, которые непосредственно находятся в религиозных сооружениях. Это может быть не только на территории Украины, но и на территории РФ.

В связи с этим жителей Сумской области призывают на период Пасхальных праздников оставаться дома.

Украинцы смогут посмотреть на Пасхальное богослужение в субботу, 23 апреля, в 23:30 во время трансляции национального марафона единых новостей #UAразом и на общественном телеканале UA:КУЛЬТУРА.

Вас также могут заинтересовать новости: