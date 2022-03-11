К платью была прикреплена записка. В ней женщина объяснила, кто она и почему отдает дорогую сердцу вещь.

Для помощи ВСУ бывшая связная УПА 91-летняя Любовь Погонюк отдала свое платье для изготовления маскировочных сеток.

Как рассказала журналистка и волонтер Богдана Трофимюк в Facebook, женщина передала волонтерам свое платье, на которое в Воркуте в ссылке полгода собирала деньги, чтобы из него сделали маскировочную сетку для украинских воинов.

"Любовь Погонюк - в девичестве - Поддубой из Кунина. В 14 лет стала связной в УПА, а в 15 ее арестовали, и после привычных для советов процедур допросов с пытками – лагеря в Воркуте. А дальше - ссылка без права возвращаться домой" – рассказала историю женщины Трофимюк.

С начала войны волонтеры собирают одежду, чтобы изготавливать ленты для маскировочных сеток. Это уникальное зеленое платье они нашли среди вещей.

К платью была прикреплена записка. В ней женщина объяснила, кто она и почему отдает дорогую сердцу вещь.

"Пусть маскировочная сетка охраняет от врагов... Слава Украине!", – написано в записке.

Однако платье волонтеры сохранили, чтобы передать в музей.

Советская власть приговорила тогдашнюю связную УПА к 10 годам заключения. Сейчас Любовь Погонюк живет на Ровенщине.

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