Оккупационные войска притесняют местных жителей, которые отказываются получить российские паспорта.

В Скадовском районе Херсонской области российские оккупанты из-за отказа оформить вражеский паспорт проводят рейды по домам. Россияне угрожают людям заключением и депортацией.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Отмечается, что российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно захваченной территории Херсонской области.

В Генштабе проинформировали, что в населенном пункте Михайловка Скадовского района Херсонской области оккупационные войска притесняют местных жителей, которые отказываются получить российские паспорта.

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"Из-за отказа оформить вражеский паспорт оккупанты проводят рейды по помещениям, осуществляют унизительные проверки, угрожают заключением и депортацией", – говорится в сообщении.

Паспортизация на оккупированных территориях: к каким методам прибегает враг

В Лазурном на Херсонщине оккупанты цинично угрожают людям, которые отказались получать паспорта агрессора. Захватчики заявили, что не будут выдавать украинцам, которые там проживают, лекарства и гуманитарную помощь.

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявила, что на оккупированных территориях россияне массово выселяют из своих домов украинцев без паспортов РФ и запрещают возвращаться после эвакуации из-за подрыва Каховской ГЭС.

Она отметила, что таким образом российские оккупанты на временно оккупированной территории Украины пытаются искусственно увеличить количество населения с российскими паспортами для участия в так называемых выборах в сентябре этого года.

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