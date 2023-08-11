Он заявил, что родителей, которые не отдали детей в школу, привлекут к уголовной ответственности.

В Лазурном российские оккупанты заявили, что не будут выдавать лекарства и гуманитарную помощь украинцам, которые отказались от паспорта Российской Федерации.

Соответствующее заявление выпустил глава оккупационной администрации пгт Лазурное Херсонской области Александр Дудка. "Медицинские препараты, приобретенные из бюджета Российской Федерации, гражданам Украины выдавать не будут. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны", - заявил он.

Дудка назвал таких украинцев "ждунами", пообещав не выдавать гуманитарную помощь людям, которые не хотят получить паспорт страны, "которая их кормит, дает им пособия, выдает им гуманитарку и обеспечивает их безопасность".

Также он заявил, что у него есть список детей, которые не ходят в "российскую" школу. Дудка обещает привлечь их родителей к административной и уголовной ответственности.

"А потом мы их посадим в автобусы, вывезем на полосу разграничения и отправим их в ваши школы украинские, где вы будете учиться. Если вас не устраивают законы Российской Федерации, просьба собирать вещи и готовиться на выезд", - добавил он.

Принудительная паспортизация

Как известно, российские захвачтики принуждают граждан Украины на оккупированных территориях брать паспорта РФ.

В Офисе президента Украины заявили, что люди, которые получили российское гражданство под принуждением, не будут преследоваться по закону.

Напомним, что этой весной Путин подписал закон, позволяющий депортировать с оккупированных территорий украинцев, отказавшихся от гражданства РФ.

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