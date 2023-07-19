После выселения украинцев туда заселяются граждане РФ.

На оккупированных территориях россияне массово выселяют из своих домов украинцев без паспортов РФ и запрещают возвращаться после эвакуации из-за подрыва Каховской ГЭС.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, таким образом российские оккупанты на временно оккупированной территории Украины пытаются искусственно увеличить количество населения с российскими паспортами для участия в так называемых выборах в сентябре этого года.

По ее словам, местные оккупационные администрации начали массово выселять граждан Украины из их домов и квартир под предводительством якобы задолженности за коммунальные услуги.

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"Это прежде всего касается людей, которые не получили паспорт граждан РФ. В частности, в Старобельске после выселения таким образом законных собственников жилья туда заселяются граждане РФ", - рассказала она.

Кроме того, российские оккупанты запретили жителям Херсонщины, не имеющим российских паспортов, возвращаться в свои населенные пункты после срочной эвакуации оттуда из-за подрыва Каховской ГЭС.

Также, по данным Минобороны, оккупанты заставляют пострадавших от подтопления и принудительно выселенных из своих домов граждан Украины переезжать в Россию или на временно оккупированную территорию АР Крым.

Паспортизация РФ - главное

Как известно, после захвата российские захватчики начали на оккупированных территориях политику принудительной паспортизации.

В частности, для местных без российских паспортов ограничивают возможность получения медицинской помощи социальных и других выплат.

Кроме того, украинцы без российских паспортов не могут воспользоваться и другими услугами: отдать ребенка в садик или школу или получить разрешение на выезд из населенного пункта.

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