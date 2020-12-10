Согласно опросу, наибольшей ценностью для украинцев является свобода.

Социологи составили рейтинг наиболее важных ценностей и прав человека для украинцев.

Читайте такжеКаждый четвертый украинец считает, что ситуация с правами человека ухудшилась – опросКак передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные по случаю Международного дня прав человека онлайн-презентации результатов социологического опроса, проведенного в октябре 2020 года.

В частности, в ходе опроса респондентам предлагалось выбрать среди перечня «основную ценность». Можно было выбирать до 10 вариантов одновременно. Ответы ранжированы по степени уменьшения частоты упоминания в опросе 2020 года.

Согласно данным опроса, наибольшей ценностью является свобода, за что высказались 83,9% опрошенных. Еще 72,5% назвали главной ценностью справедливость, 63,5% - безопасность, 60,4% - достоинство, 56,5% - ответственность, 53,2% - равенство, 53,2% - свободное развитие личности, 48,1 % - законопослушность, 48,0% - порядок, 46,5% - материальную обеспеченность.

В свою очередь, рейтинг ТОП-10 наиболее важных для украинцев прав человека распределился следующим образом: право на жизнь - 80,2%; право на социальное обеспечение - 58,7%; право на свободу и личную неприкосновенность (право на защиту от произвольного задержания или ареста) - 54,6%; право на справедливый суд - 53,7%; право на труд и право на справедливые и благоприятные условия труда - 52,5%; право на образование - 51,5%; право на жилье - 50,8%; право самому распоряжаться собственной судьбой - 45,3%; право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи - 44,2%; свобода мысли, совести и религии - 41,6%.

*** Общенациональный опрос, посвященный теме прав человека, проводился Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в течение 6-19 октября 2020 года для ПРООН в Украине в сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA.

Всего было опрошено 2002 респондента методом личного интервью по выборке, которае представляет взрослое население Украины за исключением неподконтрольных правительству Украины территорий. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

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Автор: Константин Гончаров