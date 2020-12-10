Лишь 2,8% опрошенных поддерживают амнистию всем участникам вооруженных формирований за любые преступления за все время вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

Более четверти украинцев не поддерживают никаких вариантов амнистии за преступления на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные по случаю Международного дня прав человека во время онлайн-презентации результаты социологического опроса «Что украинцы знают и думают о правах человека: оценка изменений 2016-2020».

В частности, 25,8% украинцев не поддерживают никаких вариантов амнистии за преступления на востоке Украины.

Амнистию всех участников конфликта за все время вооруженной агрессии России поддерживают 4,5% опрошенных. 18,6% респондентов выступают за амнистию всех участников конфликта за все время, но только за нетяжкие преступления.

Только 2,8% поддерживают амнистию всем участникам вооруженных формирований за любые преступления за все время вооруженной агрессии РФ на Донбассе, 7,1% - за амнистию всем участникам незаконных вооруженных формирований, но не за тяжкие преступления.

И более 30% опрошенных не смогли ответить на вопрос об отношении к возможной амнистии участников событий на Донбассе

*** Общенациональный опрос, посвященный теме прав человека, был проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива в течение 6-19 октября для ПРООН в Украине в сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA. Всего было опрошено 2002 респондента методом личного интервью по выборке, которое представляет взрослое население Украины за исключением неподконтрольных правительству Украины территорий. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

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Автор: Константин Гончаров