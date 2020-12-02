Действующему премьер-министру Шмигалю доверяют 15% граждан.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 44% опрошенных граждан Украины, меньше всего доверяют руководителю Офиса президента Андрею Ермаку – 9%.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 28-30 ноября.

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Не доверяют Зеленскому 53% опрошенных.

Киевскому городскому голове Виталию Кличко доверяют 33% украинцев, бывшему премьер-министру Украины, лидеру партии «Украинская стратегия» Владимиру Гройсману – 31%, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову – 27%, лидеру ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 26%, сопредседателю фракции "Оппозиционный платформы – за жизнь" Юрию Бойко – 24%, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко – 23%, министру внутренних дел Арсену Авакову – 22%.

Бывшему премьер-министру Арсению Яценюку доверяют 15%, действующему премьер-министру Денису Шмигалю – 15%, руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку – 9%.

Как проводили опрос

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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Автор: Константин Гончаров