Враг продолжает атаковать защитников Мариуполя.

Оккупанты обнародовали в соцсетях контакты невест и жен защитников "Азовстали".

Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. "Азовсталь". Атаки с неба, земли и попытки продвинуться по суше. Циничность врага нарастает. Оккупанты атакуют не только защитников в "Азовстали", но и их семьи", - отметил он.

По словам чиновника, вчера оккупанты обнародовали в социальных сетях личные контакты (телефоны, профили) невест и жен защитников "Азовстали".

"Самый тяжелый уровень бесчеловечности и цинизма. Мы все в неоплатном долгу у защитников Мариуполя", - прокомментировал Андрющенко.

Ситуация на "Азовстали"

После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекращают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов половина из них - тяжелораненые.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

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