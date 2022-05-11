Половина защитников на заводе - тяжелораненые, они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала о критической ситуации на "Азовстали", откуда недавно были эвакуированы все гражданские: дети, женщины, старики.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Верещук подчеркнула, что сейчас там остались защитники "Азовстали", среди которых половина - тяжелораненые, они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

По ее информации, на территории комбината может быть еще около тысячи бойцов. Там постоянно идут жестокие бои, оккупанты не прекращают попыток штурмовать "Азовсталь", наносят многочисленные авиаудары, также была попытка наземной спецоперации - враг пытается уничтожить всех, кто остался в живых.

"Нужна новая спецоперация, которая поможет эвакуировать раненых военных из "Азовстали". Миссия МК Красного Креста и ООН готовы присоединиться к процессу организации эвакуации. И я буду просить все международное сообщество присоединиться к нему", - подчеркнула Верещук.

Вице-премьер-министр отметила, что для этого необходимо участие лидеров государств, которые имеют опыт сотрудничества с Россией и понимают, кто такой Путин.

"Нам нужна помощь лидеров государств в посредничестве, чтобы договориться с Россией о гарантиях, которые она должна предоставить во время действия гуманитарного коридора. Это режим прекращения огня, место, куда раненые будут эвакуированы", - подчеркнула Верещук.

Ситуация на "Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, российские войска не останавливаются в попытках захватить завод "Азовсталь", на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков, проводят штурмовые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно. В то же время, по его словам, для спасения украинских военных привлечены влиятельные посредники и государства.

По информации Ирины Верещук, в Мариуполе все женщины, дети и старики, находившиеся на территории "Азовстали", эвакуированы.

Бригадный генерал Алексей Громов рассказал о сложностях деблокирования "Азовстали".

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