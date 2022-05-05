Эвакуация гражданского населения с территории завода пока не происходит.

Войска российских оккупантов прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские бойцы на территории завода уже третий день держат оборону, сейчас идет активный штурм.

Об этом в комментарии Общественному рассказал заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар "Калина".

"Уже третий день идет активный штурм территории завода "Азовсталь". Орки прорвались на территорию завода, ведутся боевые действия. Никакого режима тишины нет", - сказал он.

Пономарь также добавил, что эвакуация гражданского населения с территории завода не происходит.

Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин нам в комментарии также подтвердил, что штурм продолжается: "Максимально штурмуют по периметру и пытаются выйти на новые рубежи".

Напомним, опубликованные фото масштабов разрушений на "Азовстали" в Мариуполе.

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