Всего на объекте трудятся четыре человека клининговой компании.

Здание Офиса президента на Банковой и гранитное покрытие площади перед ним продолжают отчищать от надписей краской, нанесенных активистами 20 марта.

Читайте такжеРаботы не проводятся, надписи остаются: что происходит возле Офиса президентаКак пишет «Обозреватель», рабочие отмыли табличку на входе.

«А для отмывки гранитного цоколя здания используют специальные моющие машины немецкого производства. Завершить все работы должны 25 марта», – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на объекте трудятся четыре человека клининговой компании SPG. При этом самое сложное – это мытье огромных окон, их отчищают вручную.

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Автор: Катерина Шварц