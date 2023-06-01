Сегодня для детей до 14 лет, переселенцев и военных вход в зоопарк будет бесплатным.

Сегодня, 1 июня, ко Дню защиты детей Одесский зоопарк подготовил сюрприз - отдельные категории посетителей могут бесплатно пообщаться со всеми животными.

Как сообщает администрация учреждения, сегодня вход для детей до 14 лет, переселенцев (при наличии соответствующих документов) и военных будет бесплатным.

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Также посетителям предлагают сладости, аквагрим, мастер-классы, концерт, будут работать аниматоры.

Что интересного в Одесском зоопарке

Одесский зоопарк находится в центре города – возле рынка "Привоз" с 1938 года. Коллекция зверинца содержит более 260 видов, около 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесено в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу. Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га являются экспозиционными.

Недавно в нем родились птенцы черных лебедей. В дикой природе они живут в Австралии и Новой Зеландии, а в Украине – только в зоопарке.

Есть в Одесском зверинце и хищники. Среди них - пара белых львов из харьковского экопарка. В прошлом году животные полтора месяца провели под обстрелом в тесном помещении, потому что российские военные разрушили вольеры. Животных могли усыпить, но на обращение харьковчан перевезти их в более безопасные регионы откликнулось руководство Одессы и сотрудники городского зоопарка. В частности, его директор Игорь Беляков поехал в Харьков, чтобы сопровождать животных в пути. В Одессе их выходили и создали все необходимые условия для жизни.

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