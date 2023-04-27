Он осваивается в общем вольере и все время находится возле матери.

В Одесском зоопарке родился детеныш зебры Гранта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"У пары зебр Гранта родился детеныш. Сейчас он чувствует себя хорошо, осваивается в общем вольере и все время находится возле матери", - речь идет в сообщении.

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Одесский зоопарк - что известно

Одесский зоопарк расположен возле рынка "Привоз" с 1938 года. Коллекция зверинца содержит более 260 видов, около 1 тыс. 570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесено в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу. Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га являются экспозиционными.

В Одесском зоопарке родилась лама. Это произошло в День Святого Николая. Малыша уже показали на фото. Сотрудники зоопарка следят за здоровьем и развитием маленького питомца.

В Одессе полиция начала расследование по факту жестокого травмирования двух лебедей в дендропарке Победы. Неизвестные злоумышленники варварски "подрезали" лебедям крылья.

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