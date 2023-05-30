Уже скоро редкие птицы всей семьей будут плавать в озере.

В Одесском зоологическом парке родились птенцы черных лебедей.

Как сообщили на странице зоопарка в Facebook, в семье крылатых "супругов" произошло пополнение. Также сотрудники зоопарка обнародовали фото родителей и пушистых малышей. "Потомков черного австралийского лебедя, которым всего несколько недель, уже показали посетителям", - рассказали специалисты.

Отмечается, что в дикой природе черные лебеди живут в Австралии и Новой Зеландии. В Украине их можно увидеть только в зоопарке.

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Уже вскоре птенцы вместе с родителями будут плавать на озере под открытым небом на радость детям и взрослым, отметили в зоопарке.

Что нужно знать о черных лебедях

Черный лебедь - птица из рода лебедей семейства утиных. Этот вид открыт в Австралии в районе города Перт, в 1697-м. Черный лебедь является единственным видом лебедей пятого материка. В 1864 году был завезен в Новую Зеландию.

В отличие от лебедей-шипунов, черные красавцы имеют голос, которым они друг друга приветствуют, сопровождая это поднятием и опусканием головы. Иногда они выплывают на середину озера, кладут голову на воду и долго трубят, зовя родственников или просто выражая недовольство.

Напомним, в этом году у национального природного парка "Тузловские лиманы" впервые начали гнездиться редкие розовые фламинго. По словам специалистов, в заповеднике насчитали более 500 этих странных птиц.

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