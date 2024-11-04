Он добавил, что подготовка за рубежом важна, но имеет ряд преград, которые легко преодолеть в Украине.

В украинских военных академиях изучают опыт войны на Донбассе и полномасштабного конфликта с РФ. Впрочем, этому обучают специалисты без боевого опыта.

Об этом в интервью Сергею Жадану рассказал украинский командир, полковник Евгений "Адам" Межевикин. По его словам, военный опыт будущим офицерам должны передавать люди, которые непосредственно участвовали в боях, а "не читают о них из брошюр и подготовленных материалов".

"Это было бы круто, это было бы здорово. Здесь нужно комплексно подойти. Когда опыт просто рассылается в вузы - не все его понимают и не полностью могут преподавать. Мы пытаемся повлиять на то, чтобы таких случаев больше не повторялось, когда опыт, который присылают, не используют при обучении курсантов. Нужно мотивировать, создать социальные условия. Скажем, я живу в Житомире, а мне предлагают преподавать в Днепре. Я с удовольствием поеду, но я должен понимать, что буду где-то жить, могу туда привезти семью. Это и об учебных центрах так же", - отметил "Адам".

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Офицер сообщил, что обучение за рубежом прошли более 100 тысяч украинских военных. Подготовка за рубежом помогла украинской армии мощно в начале полномасштабного вторжения РФ.

Впрочем, "Адам" признался, что существует много преград за рубежом, которые не дают возможности провести такую подготовку, как у нас.

"У них очень повышенный уровень мер безопасности. Я когда проводил учения, для меня было обязательно провести не просто стрельбы в движении, со сменой позиции, а стрельбы всеми видами оружия, которые есть в подразделении: с привлечением минометов, танков, противотанковых артиллерий, АГС. С наступлением, закреплением и отходом. И все это с боевой стрельбой, и все это через голову. Чтобы хотя бы какой-то элемент этого провести за рубежом, нужно было много месяцев работы. Там многие не могут позволить себе стрельбу в движении нестабилизированным оружием. Для них это нонсенс. А мы используем, люди должны уметь это, потому что они это делают в бою. Он не будет останавливаться на своем М113, чтобы сделать несколько выстрелов", - сказал Межевикин.

Подготовка украинских военных - последние новости

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз продолжит свою тренировочную миссию, которая обеспечивает подготовку украинских военнослужащих, еще на два года. По его словам, сейчас украинские военные "находятся под большим давлением по всей линии фронта".

В то же время военный Станислав Бунятов отметил, что в украинских центрах подготовки бойцов не хватает инструкторов и не хватает времени. Он рассказал, что кроме центров, бойцы проходят подготовку еще в подразделениях, однако там времени для подготовки еще меньше чем в учебных центрах.

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