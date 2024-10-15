По словам военного, инструктор должен сам пройти боевой путь, чтобы чему-то научить других.

Базовая военная подготовка в Украине и за рубежом отличается не сильно. Даже сами иностранцы иногда говорят, что это не они должны учить украинцев, а мы их. Об этом рассказал главный сержант воинской части отдельного штурмового батальона "Арей" УДА, старший инструктор Михаил "Кот" Ковпак в интервью "УНИАН".

"У нас есть один инструктор, который учился за границей примерно 45 дней. Сказать честно, нового чего-то он не привез, но есть определенные занятия, которые можно позаимствовать у них... Да, иностранцы иногда говорят, что не они должны нас учить, а мы их. Некоторые из военнослужащих из-за рубежа приезжают воевать за нас - ребята подготовлены, имеют боевой опыт, но они в шоке, поскольку здесь все происходит не так, как было у них", - отметил военный.

По его словам, инструктор должен лично пройти боевой путь и уметь не только делать все, но и доступно объяснить, чтобы другие также поняли.

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"У нас все инструкторы прошли определенный боевой путь. Считаю, что это должно быть везде. Как может инструктор что-то преподавать, если он этого не почувствовал на себе? По книжкам, видосикам - это одно, но человек должен иметь собственный опыт", - считает Михаил Ковпак.

Инструктор добавил, что война не стоит на месте, а развивается, поэтому человек должен также совершенствоваться.

"Я всегда чему-то учусь, что-то просматриваю, читаю новую современную литературу. Считаю, что каждый инструктор должен самосовершенствоваться", - подчеркнул военный.

Также у него спросили, как он относится к инициативе создания в Украине частных учебных центров для военнослужащих, к примеру, по подготовке операторов дронов или других специальностей, на что инструктор ответил:

"Думаю, что это правильно. Не всегда в каждом учебном центре есть возможность и средства, чтобы обучать, например, операторов БпЛА. А они необходимы на передовой, "летчики" много делают. Поэтому, если бы были какие-то толковые заведения, я бы и сам пошел и поучился, чтобы понимать, что это. Я за такие частные центры".

Подготовка украинских военных - последние новости

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз продолжит свою тренировочную миссию, которая обеспечивает подготовку украинских военнослужащих, еще на два года. По его словам, сейчас украинские военные "находятся под большим давлением по всей линии фронта".

В то же время военный Станислав Бунятов отметил, что в украинских центрах подготовки бойцов не хватает инструкторов и не хватает времени. Он рассказал, что кроме центров, бойцы проходят подготовку еще в подразделениях, однако там времени для подготовки еще меньше чем в учебных центрах.

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