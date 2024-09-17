Бунятов отметил, что, кроме центров, бойцы проходят подготовку еще в подразделениях.

В центрах подготовки бойцов не хватает инструкторов и не хватает времени. Об этом рассказал военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" изданию Фокус.

"На одного инструктора дают по 50 бойцов и месяц времени, о какой эффективности может идти речь?", - риторически спросил он.

Бунятов отметил, что, кроме центров, бойцы проходят подготовку еще в подразделениях. Но там времени для подготовки еще меньше чем в учебных центрах.

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"После того, как только штат пополнился, на подразделения возлагаются боевые задачи, времени на подготовку в подразделениях мало", - пояснил военнослужащий.

Военный подчеркнул, что все зависит от того, когда и какие задачи идут о командования. Они могут появляться после прихода бойцов в подразделение буквально на следующий день, а иногда и через 14 дней.

"Эта подготовка только на совести командиров бригад, у которых либо есть время и место на подготовку, либо нет. Четко прописанных норм на подготовку новых бойцов, которые пришли в подразделение, нет. После учебной части они считаются как полностью боеспособные и готовые к выполнению боевых задач", - пояснил он.

Мобилизация в Украине

Минобороны планирует автоматизировать процесс выдачи повесток. По словам начальника Управления информационных технологий Минобороны Олега Берестового: "Как сейчас происходит выдача повесток - они распечатываются, подписываются вручную и потом стопка приходит начальнику ТЦК, который должен подписывать, ставить печать и потом это все разносить. Это не эффективно. Поэтому мы сделали сейчас функционал, чтобы можно было генерировать ее (повестку) в Обереге, подписывать электронной подписью начальника ТЦК и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК", - рассказал Берестовой.

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