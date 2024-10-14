Он подчеркнул, что сейчас украинские военные "находятся под большим давлением по всей линии фронта".

Европейский Союз продолжит свою тренировочную миссию, обеспечивающую подготовку украинских военнослужащих, еще на два года. Такое заявление сделал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Как отметил европейский чиновник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, сейчас украинские военные "находятся под большим давлением по всей линии фронта". И это давление, по его словам, "стало больше, чем до начала лета".

"Мы должны предоставлять украинским Вооруженным силам больше возможностей и наращивать нашу Тренировочную миссию. Мы продолжим мандат Миссии EUMAM на следующие два года", – подчеркнул Боррель.

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При этом он отметил, что надеется на консенсус в Совете ЕС по этому вопросу.

Обучение украинских военных за рубежом

Тысячи украинских военных прошли обучение за рубежом, в частности в рамках миссии EUMAM. В августе Кабинет министров Болгарии разрешил военным из рядов болгарских вооруженных сил участвовать в операции НАТО по подготовке и оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU).

Ранее Министерство обороны Великобритании заявило, что военная поддержка, которая предоставляется Украине, "ограничила" возможности армии по подготовке собственных солдат, поскольку сократила доступность учебных объектов. Это объясняется тем, что в подготовке украинских защитников используют четверть учебных площадок британской армии.

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