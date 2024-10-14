Европейский Союз продолжит свою тренировочную миссию, обеспечивающую подготовку украинских военнослужащих, еще на два года. Такое заявление сделал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
Как отметил европейский чиновник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, сейчас украинские военные "находятся под большим давлением по всей линии фронта". И это давление, по его словам, "стало больше, чем до начала лета".
"Мы должны предоставлять украинским Вооруженным силам больше возможностей и наращивать нашу Тренировочную миссию. Мы продолжим мандат Миссии EUMAM на следующие два года", – подчеркнул Боррель.
При этом он отметил, что надеется на консенсус в Совете ЕС по этому вопросу.
Обучение украинских военных за рубежом
Тысячи украинских военных прошли обучение за рубежом, в частности в рамках миссии EUMAM. В августе Кабинет министров Болгарии разрешил военным из рядов болгарских вооруженных сил участвовать в операции НАТО по подготовке и оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU).
Ранее Министерство обороны Великобритании заявило, что военная поддержка, которая предоставляется Украине, "ограничила" возможности армии по подготовке собственных солдат, поскольку сократила доступность учебных объектов. Это объясняется тем, что в подготовке украинских защитников используют четверть учебных площадок британской армии.