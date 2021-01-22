Главные новости Украины 22 января 2021 / фото УНИАН
Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло на более 5,3 тысячи. Оккупанты убили украинского военного на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 5348 человек.
С начала пандемии COVID-19 заболели 1182969 украинцев, 928969 - выздоровели, 21662 - умерли.
Перемирие на Донбассе
На Донбассе за сутки зафиксировано семь обстрелов со стороны боевиков, в результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий.
Новости Украины 22 января 2021 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 22 января 2021
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