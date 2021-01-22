В Украине продолжается усиленный карантин, введенный с целью сдерживания распространения коронавируса.

Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло на более 5,3 тысячи. Оккупанты убили украинского военного на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 5348 человек.

С начала пандемии COVID-19 заболели 1182969 украинцев, 928969 - выздоровели, 21662 - умерли.

Перемирие на Донбассе

На Донбассе за сутки зафиксировано семь обстрелов со стороны боевиков, в результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Главные новости Украины: что важно знать 22 января 2021

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Автор: Алина Вишневская