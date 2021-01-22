Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

23 января в Украине объявлен днем траура по погибшим в результате пожара в харьковском доме престарелых.

Читайте такжеПожар в доме престарелых: Зеленский прибыл в Харьков (фото, видео)Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Харькове.

«Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне», - сказал он.

Зеленский отметил, что сотрудники полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доложили ему о текущей ситуации.

«Выводы нужно делать после получения всех деталей, - сказал он. - Еще раз соболезнования всем родным и близким. К сожалению, причины приезда в Харьков в последний год не очень хорошие. Но мы выясним всю ситуацию. Понимаем, что очень серьезные вызовы будут», - заявил президент.

Пожар в Харькове: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для людей преклонного возраста произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, еще 5 госпитализированы.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

По факту пожара полиция открыла производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, полицейские решают вопрос о задержании хозяйки дома, в котором произошел пожар.

В Харьковской ОГА сообщили, что указанный дом нелегальный.

22 января в Харькове объявлен траур.

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Автор: Катерина Шварц