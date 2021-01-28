Эксперимент проведут в парке «700-летие Львова».

Во Львове для посыпки дорожек в парках во время гололеда планируют использовать кофейную гущу.

Читайте такжеНа Житомирщине из-за непогоды произошло более 80 аварий (видео)Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, такую инициативу предложила советник городского председателя Львова Ирина Оршак.

Она отметила, что кофейная гуща после использования имеет абразивные свойства, не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть им полезной и её не нужно убирать после использования.

«Мы в поисках экологических альтернатив для борьбы с гололедом, ведь есть много замечаний от горожан, что пескосмесь потом остается на весенний и летний периоды и с ней сложно побороться, а соляные растворы, пожалуй, по своей активности не совсем подходят для владельцев домашних любимцев, у них предостережения по поводу ее использования. Поэтому возникла идея попробовать бороться с гололедицей кофейной гущей», - рассказала Оршак.

По ее словам, кофейную гущу используют для борьбы с гололедом в Великобритании, но это не является практикой массового характера.

«Под действием солнца кофейная гуща за счет того, что она черного цвета, поглощает в себя тепло, не отражая, а поглощая лучи. За счет этого она также борется с гололедом. Кроме этого, это хорошо делать в парках, так как кофейная гуща имеет благоприятное и хорошее влияние на растительность. Гущу не нужно убирать, вывозить либо утилизировать. Её просто надо будет смести на травку, кусты или под деревья и она имеет полезные свойства для растений», - пояснила Оршак.

Следовательно, реализовать такой пилотный проект планируется сперва в парке «700-летие Львова».

В настоящее время ведутся переговоры с кафе, которые смогут предоставлять гущу бесплатно.

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Перевод: Светлана Макринская