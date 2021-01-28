Во Львове для посыпки дорожек в парках во время гололеда планируют использовать кофейную гущу.
Читайте такжеНа Житомирщине из-за непогоды произошло более 80 аварий (видео)Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, такую инициативу предложила советник городского председателя Львова Ирина Оршак.
Она отметила, что кофейная гуща после использования имеет абразивные свойства, не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть им полезной и её не нужно убирать после использования.
«Мы в поисках экологических альтернатив для борьбы с гололедом, ведь есть много замечаний от горожан, что пескосмесь потом остается на весенний и летний периоды и с ней сложно побороться, а соляные растворы, пожалуй, по своей активности не совсем подходят для владельцев домашних любимцев, у них предостережения по поводу ее использования. Поэтому возникла идея попробовать бороться с гололедицей кофейной гущей», - рассказала Оршак.
По ее словам, кофейную гущу используют для борьбы с гололедом в Великобритании, но это не является практикой массового характера.
«Под действием солнца кофейная гуща за счет того, что она черного цвета, поглощает в себя тепло, не отражая, а поглощая лучи. За счет этого она также борется с гололедом. Кроме этого, это хорошо делать в парках, так как кофейная гуща имеет благоприятное и хорошее влияние на растительность. Гущу не нужно убирать, вывозить либо утилизировать. Её просто надо будет смести на травку, кусты или под деревья и она имеет полезные свойства для растений», - пояснила Оршак.
Следовательно, реализовать такой пилотный проект планируется сперва в парке «700-летие Львова».
В настоящее время ведутся переговоры с кафе, которые смогут предоставлять гущу бесплатно.
Новости по теме
- В Днепре гололедица собрала аншлаг в травмпунктах (видео)
- Первый снег: "Киевавтодор" уже начал обработку мостов и путепроводов
- Из-за непогоды по всей Украине обесточены почти 300 населенных пунктов (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram