Кулеба подчеркнул, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение о приостановлении консульских услуг. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба в сети X отметил, что пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

"Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения. Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", - написал Кулеба.

Он подчеркнул, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

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"Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, - то так это не работает. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", - пояснил глава украинского МИД.

Кулеба добавил, что вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" и после вступления его в силу".

Прием документов прекращен для мужчин призывного возраста в консульствах - детали

Как сообщал УНИАН, Зеркало недели вчера опубликовало официальный документ МИД, согласно которому консульские услуги станут недоступными для украинцев призывного возраста с 23 апреля и продлится это, пока не будут предоставлены официальные разъяснения закона о мобилизации. В документе отмечается, что решение принято "с целью недопущения избежания избежания гражданами Украины обязанностей по урегулированию вопроса воинского учета территориальными центрами комплектования и наличия военно-учетных документов". При этом не все консульские услуги для мужчин призывного возраста будут ограничены. Мужчины все еще смогут оформить удостоверение личности на возвращение в Украину.

Сегодня стало известно, что некоторые учреждения уже не принимают документы от военнообязанных. Например, консульство Украины в Польше не предоставляет услуги мужчинам призывного возраста до получения указаний от МИД.

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