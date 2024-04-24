Изменения касаются документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ".

В Министерстве иностранных дел Украины разъяснили решение Кабинета министров о прекращении выдачи паспортов мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом.

Так, министерство подчеркнуло, что постановление Кабмина № 443 от 23 апреля 2024 года об изменениях в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ".

"Консульские услуги МИД предоставляются гражданам Украины в зарубежных дипломатических учреждениях, а именно в посольствах, генеральных консульствах и консульствах Украины. ГП "Документ" не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы. Это отдельное государственное предприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины", – говорится в заявлении.

Таким образом, порядок работы консульской службы МИД Украины остается без изменений. При этом стоит отметить, что на днях МИД временно ограничило консульства в предоставлении услуг военнообязанным мужчинам, которые находятся за рубежом.

Выдача паспортов военнообязанным мужчинам за рубежом

Согласно решению Кабинета министров Украины, военнообязанные мужчины 18-60 лет смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины исключительно на территории Украины. Об этом говорится в постановлении № 443 от 23 апреля 2024 года.

Отмечалось, что оформление таких документов осуществляется в территориальном органе или территориальном подразделении ГМС Украины. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется.

Однако есть и исключения. Так, паспорта в зарубежных учреждениях будут выдавать, в частности, лицам с инвалидностью, родителям, опекунам, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, и другим категориям.

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