Расширение ограничений предусматривает правительственный законопроект, который внесли на рассмотрение парламента.

Внесенный кабмином в Верховную Раду законопроект №10378 предусматривает, что украинские мужчины от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, смогут обращаться за оформлением паспорта, в частности, заграничного, и за консульскими услугами в зарубежные дипломатические учреждения Украины только при предъявлении военно-учетных документов.

Согласно проекту закона, действительность таких документов будет проверять должностное лицо зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном Кабмином.

Указанное требование не применяется в следующих случаях:

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оформление удостоверения на возвращение в Украину;

совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение нотариальных действий по вопросам оформления наследства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы за рубежом;

угрозы жизни и здоровью гражданина.

За нарушение отдельных норм закона о мобилизации уклонистов могут вносить в Единый реестр должников. Такое решение принимают руководители ТЦК. К ним применяются следующие ограничения:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказ в заключении кредитного договора, договора займа;

приостановление получения льгот и услуг от государства.

Указанный документ еще должен пройти два чтения в парламенте и получить подпись президента.

Усиление мобилизации

25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроекты, которые предлагают ряд изменений военного права, в частности предусмотрено внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный Кодекс об усилении ответственности за военные правонарушения.

Документы также определяют основания, на основе которых смогут увольняться военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву, и которые проходят кадровую службу.

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