Правительство внесло в парламент отдельный законопроект о внесении изменений в соответствующие кодексы.

Вместе с регистрацией законопроекта №10378, который предусматривает усиление мобилизации, Кабмин подал в Верховную Раду проект закона №10379. Второй документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный Кодекс об усилении ответственности за военные правонарушения.

В частности, предусмотрены такие изменения относительно административных правонарушений:

увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации;

введение механизма, по которому не составляется протокол в случае совершения в особый период административных правонарушений, рассмотрение которых отнесено к ТЦК, если лицо не появляется на вызов, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте;

введение возможности задерживать в особый период лиц, нарушивших законодательство об обороне – на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения – до трех суток.

Для примера, сейчас нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет наложение штрафа от 200 (3400 грн) до 300 (5100 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан и для должностных лиц – от 300 (5100 грн) до 500 (8500 грн) НМДГ.

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В новом законопроекте предусмотрено, за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе будут оштрафованы граждане и должностные лица от 2000 до 5000 (34 000 – 85 000 тыс. грн) НМДГ. А указанные правонарушения в условиях особого периода влекут за собой штраф от 9000 до 20 000 (153 000 – 204 000 тыс. грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что касается усиления уголовной ответственности, то за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (в том числе отказ от прохождения медицинского обследования) в особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее норма о наказании именно за отказ от прохождения медосмотра отсутствовала.

Усиление мобилизации

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. К примеру, уклоняться не будут получать госуслуги или продать собственную квартиру.

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявляла, что полная демобилизация военнослужащих, которые уже отслужили определенный срок, невозможна, пока идет война. Но обеспечить справедливую ротацию подразделений вполне возможно.

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