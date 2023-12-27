Что законопроект Кабмина вкладывает в понятие семейных обстоятельств или других уважительных причин, которые позволяют уволиться с военной службы.

Кабмин 25 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об усилении мобилизации, который в частности регулирует вопрос увольнения с военной службы. Судебно-юридическая газета подробно рассказывает, на каких основаниях смогут увольняться военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и которые проходят кадровую службу.

Так, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, во время военного положения могут быть уволены с военной службы на следующих основаниях:

по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья:

на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

при наличии инвалидности I или II группы (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

в связи с проведением организационных мероприятий в разведывательных органах Украины, Службе безопасности Украины - в случае невозможности их использования на службе;

в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу и/или против них не возбуждено уголовное производство, предусмотренное законами Украины);

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий - в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с избранием народным депутатом Украины, депутатом ВР АРК;

в связи с окончанием срока службы (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу) - в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Такие же основания предусмотрены для военнослужащих, проходящих кадровую военную службу, во время проведения мобилизации и действия военного положения. Военнослужащие кадрового состава разведывательных органов Украины также могут быть уволены с военной службы на основаниях ,предусмотренных ч. 2 статьи 36 Закона "о разведке".

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В то же время в случае необходимости военнослужащие военной службы по призыву лиц офицерского состава, выслуживших установленные сроки, могут быть в соответствии с указом президента Украины задержаны на службе на срок до 6 месяцев.

При этом также конкретизируется, что означают семейные обстоятельства, дающие основания для увольнения

Так, военнослужащие увольняются с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам во время действия военного положения на следующих основаниях:

военнослужащие-женщины - в связи с беременностью;

военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им 6 лет;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

если на содержании у военнослужащего трое и более детей в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, которые являются усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такое содержание;

в случае содержания военнослужащим ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы в возрасте до 18 лет;

в случае содержания военнослужащим совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

в случае воспитания военнослужащим ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, который нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией, но которому не установлена инвалидность, при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

при наличии жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и / или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии, что такие лица с инвалидностью выбрали военнослужащего для осуществления за ними ухода;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью I или II группы, признанным судом недееспособным;

в случае необходимости осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I или II группы, при условии, что такое лицо является членом семьи военнослужащего первой степени родства и такое лицо с инвалидностью выбрало военнослужащего для осуществления за ними ухода;

в случае необходимости осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий АТО, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Новый законопроект о мобилизации - что известно

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Документ предусматривает ряд изменений - от снижения мобилизационного возраста до ответственности за неявку в военкомат.

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявляла, что полная демобилизация военнослужащих, которые уже отслужили определенный срок, невозможна, пока идет война. Но обеспечить справедливую ротацию подразделений вполне возможно.

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