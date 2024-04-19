Разрешение не нужно тем, кто едет в пункт пропуска, чтобы попасть в другую страну.

В Ужгородском районе Закарпатской области начали выдавать разрешения на пребывание в пределах 5-ти километровой зоны вдоль государственной границы.

Как сообщает председатель Ужгородской районной государственной администрации Юрий Гузинец, постановление, которым определен порядок въезда, пребывания, проживания, проведения работ и пропуск в пограничную полосу, уже вступило в силу.

По информации председателя РГА, его должны получить жители Ужгородского района, которые проживают, въезжают, ведут определенные работы или передвигаются на территории в пределах пяти километров от линии границы.

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К этой зоне относятся следующие населенные пункты: Ужок, Волосянка, Верховина Быстрая, Лубня, Загорб, Стужица, Домашин, Соль, Княгиня, Стричава, Забродь, В. Березный, М. Березный, Завосино, Новоселица, Каменица, Гута, Невицкое, Оноковцы, Ужгород, Сторожница, Тарновцы, Ботфалва, Шишловцы, Батфа, Палло, Галоч, Паладь-Комаровцы, Малые Селменцы, Сюрте, Тийглаш, Соломоново, Чоп, Тисаашвань, Червоное, Тисауйфалу, Есень, Саловка, Петровка.

Однако чиновник подчеркнул, что сами населенные пункты не входят в пограничную полосу, даже если они расположены в пределах пятикилометровой зоны. Поэтому для поездки туда разрешение не требуется.

"Поэтому, если ваша бабушка живет в селе, где в пределах пяти километров граница, то вам не нужно разрешение, чтобы приехать к ней в гости, а вот если захотите пойти с бабушкой в лес по грибы, тогда это разрешение нужно", - рассказал Гузинец.

Для получения разрешения необходимо подать копии паспортных данных и заявление, в котором указать, для чего неоходим документ. Обращение о получении разрешения можно подавать как в письменной, так и в электронной форме. Его будут выдавать в течение десяти рабочих дней после подачи документов.

Как отметил Гузинец, разрешение будет выдаваться на год. Однако для жителей приграничной полосы оно будет бессрочным, чтобы они имели возможность передвигаться внутри пятикилометровой зоны и за пределами населенных пунктов. Это действует при условии, если люди там фактически проживают.

За пребывание в пограничной полосе без соответствующего разрешения предусмотрена административная ответственность, а именно: наложение штрафа на граждан в размере от 850 до 1700 грн, на должностных лиц от 1700 до 2550 грн.

Разрешение не нужно тем, кто едет в пункт пропуска, чтобы попасть в другую страну.

В Украине действует специальный пограничный режим - что известно

В Украине установили специальный пограничный режим, который предусматривает, что для пребывания в пограничной полосе (5 км от линии государственной границы) нужно иметь специальное разрешение органа ГПСУ.

В частности, на Закарпатье соответствующие разрешения на пребывание, проживание или перемещение в пограничной полосе можно будет получить в штабах 27-го (г. Мукачево) и 94-го пограничных отрядов (г. Чоп). Документ будет действовать в зоне ответственности отряда, который его выдал.

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