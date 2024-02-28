Таким образом в области пытаются предотвратить попытки побега мужчин за границу.

В територриальных громадах трех районов Черновицкой области усилили режимные ограничения из-за увеличения попыток незаконного пересечения границы гражданами призывного возраста. Об этом сообщает Черновицкий пограничный отряд со ссылкой на приказ руководства от 22 февраля.

Отмечается, что с началом российской агрессии на указанном участке растет количество попыток незаконного пересечения госграницы мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Введенные ограничения касаются Черновицкого, Днестровского и Вижницкого районов области, в частности, таких территориальных громад: Селятинской, Берегометской, Красноильской, Чудейской, Петровецкой, Сучевенской, Каменецкой, Глыбокской, Тереблечанской, Тарашанской, Герцаевской, Ванчиковецкой, Мамалыговской, Ливенецкой, Кельменецкой, Сокирянской, Вашковецкой.

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В частности, в этих громадах запрещено:

въезд лиц на территорию вдоль госграницы в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства, за исключением тех, кто постоянно или временно проживает или работает в ее пределах, или имеет земельные участки при наличии у них разрешения от пограничников;

лицам призывного возраста передвигаться в пограничной полосе без документов, подтверждающих факт пребывания на воинском учете (в том числе удостоверений действующих военнослужащих) или документов, подтверждающих снятие с воинского учета;

скопление транспортных средств (более двух), длительные остановки, не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок;

движение транспортных средств по путям, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

пребывание лиц (кроме задействованных в проведении сельскохозяйственных работ и тех, которые находятся на частных участках или на автомобильных дорогах общего пользования) на расстоянии ближе 5000 метров к государственной границе за пределами населенных пунктов без соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом.

С другими ограничениями можно ознакомиться по ссылке.

Попытки побега уклонистов за границу

В Украине после полномасштабного вторжения России ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. Однако те, кто не желают идти в армию, пытаются незаконно ее пересечь. Особенно часто уклонистов задерживают на Закарпатье, которое граничит с четырьмя странами ЕС - Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

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