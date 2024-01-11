Для пребывания в пограничной полосе шириной 5 км от линии госграницы теперь нужно иметь специальное разрешение.

В Украине установили специальный пограничный режим, который предусматривает, что для пребывания в пограничной полосе (5 км от линии государственной границы) нужно иметь специальное разрешение органа ГПСУ.

Относительно новой законодательной нормы дали разъяснения в Закарпатской областной госадминистрации. Речь идет о внесенных изменениях в Закон Украины О государственной границе, который дополнен статьей 24, что и определяет порядок въезда, пребывания, проживания, пропуска в пограничную полосу.

В частности, в Закарпатской области соответствующие разрешения на пребывание, проживание или перемещение в пограничной полосе можно будет получить в штабах 27-го (г. Мукачево) и 94-го пограничных отрядов (г. Чоп). Документ будет действовать в зоне ответственности отряда, который его выдал.

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В свою очередь пограничники замечают, что следует различать понятия пограничная полоса и контролируемый пограничный район. Так, контролируемый пограничный район шире, чем пограничная полоса и для въезда специальное разрешение не требуется, а только документы, удостоверяющие личность. Разрешение нужно только для въезда в пограничную полосу.

"Пограничная полоса составляет 5 км от государственной границы и сюда не входят населенные пункты, места массового отдыха. Если человек проживает в городе Чоп и не выезжает за его пределы, то разрешение ему не нужно и проверять у него наличие такого разрешения никто не будет. Но когда человек будет двигаться из города Чоп, например, в населенный пункт Соломоново, и будет покидать пределы города, то во время движения пограничники могут его остановить и проверить навность такого разрешения", – объясняют в ГПСУ.

Как отмечают пограничники, для жителей, имеющих местную прописку, разрешение будет предоставляться по их обращению один раз, и будет действовать он бессрочно. Для учреждений, организаций, осуществляющих свою деятельность в пограничной полосе, такое разрешение надо будет обновлять ежегодно. Пропуск в пограничную полосу выдается на безоплатной основе в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения гражданина.

Пересечение границы Украины во время войны

Из-за полномасштабной войны в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Из-за этого военнообязанным мужчинам запрещен выезд за границу, за исключением определенных категорий.

Пограничники ежедневно отлавливают вблизи границы уклонистов, которые пытаются незаконно попасть в соседние страны. Правоохранители также выявляют различные схемы нелегальной переправки мужчин призывного возраста, в том числе вне пунктов пропуска на Закарпатье.

Уклонисты выбирают Закарпатье из-за того, что вдоль границы – разветвленная сеть дорог, много населенных пунктов. Соответственно, туда удобно добираться, чтобы остановиться и ждать "подходящего случая".

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