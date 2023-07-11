Данные об украинских детях российские оккупанты хотят занести в специальный "каталог".

Правозащитники утверждают, что сейчас на захваченных Россией территориях Украины есть 7 тысяч детей-сирот. Несовершеннолетние остались без родителей из-за действий оккупантов.

Об этом во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса" сообщила адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова.

По ее данным, до полномасштабного вторжения в Украину со всех оккупированных территорий россияне вывезли почти всех воспитанников детских домов. "Открытым остается вопрос: откуда взялись более 7 тысяч детей-сирот? На это есть три причины", - говорит Ястребова.

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Первая причина - принудительная мобилизация мужчин, из-за чего многие семьи остались без кормильцев. По данным правозащитницы, именно из таких семей захватчики оккупанты изымают детей.

"Во-вторых, это деятельность так называемых комиссий по соблюдению прав несовершеннолетних на оккупированной территории, которые забирают детей через решения "судов". Третья причина - многие семьи остались без средств существования, зарплаты и оккупанты тоже забирают детей из таких семей", - отмечает адвокат.

По ее данным, сейчас на захваченных территориях россияне создают должности "детских омбудсменов", а в сентябре текущего года оккупационные власти планируют подключить к всероссийскому федеральному "Банку данных детей-сирот" аналогичную структуру, которая незаконно создана в Луганске, - "Банк детей-сирот".

"Они (оккупанты, - УНИАН) хотят изменить технологию депортации детей, чтобы граждане страны-агрессора сами приезжали на оккупированные территории и забирали детей, предварительно просмотрев о них данные в федеральном банке - как в каталоге", - сообщила Ястребова.

Похищение россиянами детей на оккупированных территориях Украины

Как сообщал УНИАН, российские захватчики могли похитить в Украине около 2,5 тысяч детей-сирот. Родители некоторых несовершеннолетних погибли во время полномасштабного вторжения РФ. Россияне пытаются "перевоспитать" украинских детей - руководство российских детдомов водит маленьких украинцев на встречи с захватчиками, а выпускники одного из таких детских домов начали участвовать в войне. Также сиротам предлагают подписывать контракты с Минобороны РФ.

В марте этого года в Минреинтеграции сообщили, что Украине известно о 19514 украинских детях, незаконно депортированных в Россию. Также было известно, что на оккупированных территориях и в России находятся около 4390 статусных ребенка, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

За военные преступления, связанные с похищением и депортацией детей из Украины, в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

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