В России украинских детей настраивают против своих соотечественников, выяснили журналисты.

Российские оккупанты могли похитить в Украине порядка 2,5 тыс. детей-сирот.

Родители некоторых несовершеннолетних погибли во время полномасштабного вторжения РФ на украинскую территорию, сообщают "Важные истории" в Telegram. "Из всех детей, которые к нам приехали, по-моему, только один реально сирота был, у остальных родители погибли там", - сообщили в Департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Россияне стараются "перевоспитать" украинских детей, в частности, для этого нужны истории о якобы "укрофашистах". Журналисты выяснили, что руководство российских детдомов, в которых находятся сироты из Украины, водит их на встречи с захватчиками, выпускники одного из них начали принимать участие в войне. Кроме того, сиротам предлагают подписывать контракты с российским Минобороны.

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"Эта система рассчитана на их полную интеграцию в России. Она не предполагает, что детей будут возвращать", - заявила сотрудница офиса прокурора Международного уголовного суда Ксения Хелль.

Похищение детей Россией - сегодня это стоит знать

В конце мая уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что известно о принудительной депортации россиянами по меньшей мере 19 тысяч 453 украинских детей.

По сведениям британского издания The Guardian, для граждан РФ незаконное "усыновление" похищенных несовершеннолетних стало источником легких денег - они получают за это помощь от власти.

Напомним, в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Путина и Львову-Белову обвиняют в организации массового похищения украинских детей.

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