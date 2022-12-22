Работники детского дома не имеют представления о местонахождении детей, которые находятся под их опекой после того, как их похитили российские солдаты.

Россия похищает украинских детей-сирот с оккупированных территорий нашего государства. Это является одним из самых тревожных аспектов этой войны.

В частности, издание Sky News нашло доказательства того, что россияне забрали детей из двух детских домов Херсона. Журналисты также отметили чрезвычайную храбрость простых украинцев, которые пытались помешать намерениям российских оккупантов.

Отмечается, что похищение детей является грубым нарушением правил ведения войны. А по данным украинских чиновников, во время ухода из Херсонской области российские военные похитили 97 детей-сирот.

По словам директора детского дома в селе Степановка под Херсоном Владимира Сагайдака, он видел, что русские сделали с сиротами на Донбассе с начала войны в 2014 году, и должен был принять меры, чтобы защитить своих детей.

"Мы видели, как российские пропагандисты говорили, что нужно забрать детей-сирот, отдать их в военные училища, обучить их и пусть они воюют за Россию. Это было самое страшное, поэтому мы начали прятать детей, потому что понимали, что их заберут", – рассказал Сагайдак.

Эксклюзивные записи камер видеонаблюдения, полученные Sky News с камер детского дома, зафиксировали ужасный момент, когда россияне приехали в поисках детей. На кадрах видно, как российские оккупанты ходят по зданию детдома.

"Они конфисковали все документы на детей, потому что они не могли понять, где дети, поэтому они забрали документы, они забрали компьютеры, они забрали систему видеонаблюдения, потому что они хотели знать, куда делись дети", - рассказал Сагайдак.

Детей из этого детдома, которых было 52, согласились спрятать у себя жители села, которые принимали их по три-четыре на семью. Хотя и существовал риск, что коллаборанты "сдадут" их россиянам и эти семьи будут арестованы или расстреляны.

Россияне так и не нашли детей-сирот, но отправили в этот детдом еще 15 детей с других оккупированных территорий Украины. Sky News показал видео, на которых видно, как персонал детского дома принимает их и относится к ним как к своим. Когда российские войска наконец отступили из региона, они пришли и забрали с собой всех 15 детей. Работники детдома ничего не могли поделать.

"Их посадили в эти военные машины и повезли, солдаты с автоматами, поэтому, конечно, дети были напуганы и не знали, куда их везут", - рассказала воспитательница Оксана.

Они были не единственными. Sky News также исследовала заявления, что россияне забрали гораздо младших детей, в возрасте от трех до пяти лет, из другого детского дома в центре Херсона.

Наталья Кадырова живет рядом с детским домом. Также она описала момент, когда российские военные пришли похищать детей.

"Когда детей вывозили, по периметру стояли российские БТР и солдаты, чтобы никто не снимал. Конечно, я переживаю за них, они маленькие дети. Это просто брошенные дети. Мы не знаем, где они, что с ними произошло и куда их повезли", - рассказала Кадырова.

Украинская прокуратура заявляет, что из этого детдома россияне забрали 48 детей-сирот в возрасте 3-5 лет. По данному факту открыто уголовное производство. Всего, по данным правительства Украины, Россия похитила и депортировала за время войны 13 тысяч детей.

Похищение детей с оккупированных территорий российскими войсками

Россияне на оккупированных украинских территориях начали принудительно вывозить детей на территорию РФ. Облегчило процесс захватчикам и то, что 30 мая президент РФ Владимир Путин и вовсе легализовал похищение детей, подписав указ об упрощенном порядке приема в гражданство России детей-сирот из Украины. Дальнейшая судьба многих похищенных таким образом детей остается неизвестной.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что похищение украинских детей российскими военными является еще одним военным преступлением.

Об одном из фактов такого военного преступления россиян рассказал в октябре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, российские оккупанты вывезли в Крым 12 детей с инвалидностью из Олешковского детского дома-интерната на Херсонщине.

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