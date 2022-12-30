Местные паблики пишут, что оккупанты проверяют все автомобили на Крымскому мосту с помощью рентгена.

На подъездах и на самом Крымском мосту образовались многокилометровые пробки из-за того, что российские оккупанты проверяют все автомобили. Об этом сообщает подконтрольный оккупантам ресурс "КрымИнформ" и Телеграмм-канал Mash.

"Огромная очередь образовалась из-за проверки безопасности каждого авто", - пишут авторы последнего. Как рассказали свидетели, за два часа можно проехать максимум 500 метров и дальше намертво встать.

Mash утверждает, что пропускают только военную технику и пассажирские автобусы по выделенной полосе, а всех остальных просят вывернуть карманы.

Видео дня

Предполагается, что так будет до 21 января - до смягчения "мер безопасности" на аннексированном полуострове. Участников дорожного движения оккупанты просят с пониманием отнестись к ситуации.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября

Утром 8 октября произошел сильный пожар на Крымском мосту. Оказывается, после мощного взрыва два автомобильных пролета были обрушены, они рухнули в воду.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ. В самой украинской Службе безопасности отшучивались по этому поводу, не подтверждая официально причастность к "пламенному" происшествию.

После взрыва Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту и начал пригрожать Украине.

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