Эта процедура четко регламентируется и указана в законодательстве.

В Украине активно рассылают повестки по почте. Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что это ничем не отличается от рассылки судебных документов.

В комментарии Общественному он отметил, что повестка приходит как обычное заказное письмо, которое получатель получает под подпись.

"Если отмечается, что человека нет (то есть не получил письмо лично - ред.), остается сообщение, и если за письмом не приходят, то так, как и с судебными документами - мы это оставляем в системе и возвращаем письмо (повестку - ред.) отправителю (Минобороны - ред.)", - пояснил чиновник.

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По словам Смелянского, эта процедура четко регламентируется и указана в законодательстве. Сами письма с повестками выглядят как обычный конверт.

Повестки по почте - что известно

По словам адвоката, кандидата юридических наук Евгения Филипца первыми повестки через "Укрпочту" получат лица, которые обновили данные в приложении "Резерв+".

Адвокат Дмитрий Франчук добавил, что вручение повестки по почте является законным. Однако он указывал, что такая повестка считается врученной даже без подписи или какого-то другого подтверждения получателя.

Депутат Киевсовета Леонид Емец предупредил, что суды уже перегружены исками граждан, которые пытаются обжаловать повестки от военкоматов. По его мнению, это только начало.

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