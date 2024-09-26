Если штраф не оплатить в течение 15 дней он увеличивается вдвое.

Руководители ТЦК и СП могут рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с мобилизацией, и накладывать штрафы на украинцев.

Адвокат Татьяна Даниленко в комментарии "РБК-Украина" отметила, что протокол не составляется, если человек не явился на вызов без уважительных причин, но должно быть подтверждение о получении вызова.

"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК и СП, Центрального управления или региональных органов СБУ (в части правонарушений, совершенных военнообязаннымисвязанными или резервистами, которые находятся в запасе СБУ), если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК и СП подтверждающих документов о получении лицом такого вызова (часть 5 статьи 258 КУоАП)", - объясняет юрист.

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По ее словам, штрафы могут накладывать в отсутствии нарушителя. Если же его не оплатят в течение 15 дней, то дело передадут в исполнительную службу, а штраф увеличится вдвое. Административные взыскания могут быть наложены в течение 3 месяцев с момента выявления правонарушения, но не позднее чем через год после его совершения.

Если штраф наложили безосновательно, его можно обжаловать в суде по месту регистрации или по месту пребывания ТЦК, подав административный иск.

Война в Украине - мобилизация

Ранее адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец заявил, что в первую очередь повестки через "Укрпочту" будут отправлять лицам, которые обновили данные в приложении "Резерв+".

Адвокат Дмитрий Франчук пояснил, что вручение повестки по почте является законным - этот способ предусмотрен украинским законодательством. При этом повестка в почтовом ящике считается врученной даже без подписи или какого-то другого подтверждения получателя.

Суды уже перегружены исками граждан, которые пытаются обжаловать повестки от военкоматов. И это только начало, заявил юрист, депутат Киевсовета Леонид Емец.

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