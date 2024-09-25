Вопросы есть не только к тому, как работники ТЦК оформляют повестки, но и к законности некоторых процедур их выдачи вообще.

Суды уже перегружены исками граждан, которые пытаются оспорить повестки от военкоматов. И это лишь начало, заявил юрист, депутат Киевсовета Леонид Емец в ефире Новини.LIVE.

"Устоявшейся юридической практики нет. Будут проблемы, потому что то, как применяют нормы закона должностные лица, мягко говоря, далеко от идеала. То, как их будут трактовать суды наши и ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), еще покажет практика", - говорит Емец.

В качестве примера, где могут возникнуть вопросы у судов, он приводит приложение "Резерв+".

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"Это не электронный кабинет военнообязанного. Каким боком оно? Нормативными актами Кабинета Министров? Это незаконно", - заявил Емец.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, отсрочки от мобилизации в Украине будут действовать до 9 ноября, когда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации. После указанной даты отсрочку придется снова продлевать.

Также мы рассказывали, насколько законны повестки, присылаемые по почте, и можно ли их игнорировать.

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