Важно понять, до какого времени обязывают явиться в ТЦК.

Рассылка повесток по почте уже становится обычной практикой, как и их получение таким образом в условиях войны. Адвокат Дмитрий Франчук объяснил "РБК-Украина", что будет, если проигнорировать такой документ.

По словам юриста, вручение повестки по почте является законным - этот способ предусмотрен украинским законодательством. При этом повестка в почтовом ящике считается врученной даже без подписи или какого-то другого подтверждения получателя. Поэтому ответственность за нее лежит на лице, которому ее адресовали.

Игнорирование повестки будет иметь серьезные последствия:

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административная ответственность - штраф за уклонение от военной службы;

уголовная ответственность - привлечение к уголовной ответственности;

ограничение прав.

Франчук советует в случае получения повестки по почте ознакомиться с ее содержанием. Главное, что надо понять, какая именно информация в ней содержится и что от вас требуется.

Далее нужно явиться по вызову в ТЦК и СП в определенное в повестке время и уже там уточнять все детали. В случае сомнений или вопросов стоит обратиться к юристам или напрямую к работникам ТЦК.

Повестки по почте

СМИ писали, что Кабинет министров Украины выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. Согласно пояснительной записке Министерства экономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.

По словам нардепа Игоря Фриса, если почтовая служба в процессе отправки повесток будет отмечать, что лицо не проживает по своему адресу, то для этого лица будет "большая беда", так как появится основание для открытия исполнительного производства, ареста счетов и недвижимости.

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