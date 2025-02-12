По словам президента, агрессор мобилизует значительно больше солдат, но и больше теряет.

Россия ежемесячно мобилизует как минимум в полтора раза больше людей, чем Украина. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем интервью изданию The Economist.

"Самая большая мобилизация была в прошлом году, 30 000 в месяц", - сказал он, комментируя проблемы украинской мобилизации.

По словам президента, Россия мобилизует 45 000 человек в месяц. При этом российская армия, по его словам, в 1,5, или даже в 1,9 раз больше украинской.

Видео дня

Вместе с тем Зеленский отметил, что россияне не только мобилизуют больше людей, но и теряют тоже больше.

"И у них те же проблемы. На некоторых направлениях, где у нас есть осложнения, например, 60% или 50%, или 70% [укомплектованности личным составом] в бригаде, да, у них то же самое. (...) У них не самая лучшая ситуация. Северокорейцы не случайны. У него (Путина) проблемы с людьми. Он тянет северных корейцев... Ну, они для него не люди; они мясо. То есть вызовы, поверьте, похожи, их просто больше. В целом эта армия больше, 220 боевых бригад против 110 бригад", - заявил президент Зеленский.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, накануне Министерство обороны официально представило инициативу "Контракт 18-24", которая призвана мотивировать молодых украинцев, которые по возрасту не подлежат мобилизации, добровольно подписывать контракт на военную службу. Контракт предусматривает солидное денежное вознаграждение, преференции в гражданской жизни и возможность покинуть армию после года службы.

Такие щедрые предложения молодым добровольцам разозлили украинских солдат, которые добровольно или по мобилизации уже три года находятся на фронте со значительно более скромными бонусами от государства и без возможности вернуться домой, пока идет война.

Вас также могут заинтересовать новости: