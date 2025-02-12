Вениславский анонсировал введение "радикального подхода" к вопросу СЗЧ.

В ближайшее время будет предложен достаточно "радикальный подход" к вопросу самовольного оставления части военнослужащими. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о том, что сроки добровольного возвращения военнослужащих после СЗВ были продлены до 1 марта, какая здесь динамика и нужно ли будет снова продлевать соответствующие сроки, депутат отметил, что в их Комитете был проведен ряд совещаний по этому вопросу.

Участие в них принимали, в частности, представители правоохранительных органов, Военной службы правопорядка и командования Вооруженных сил Украины.

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"Я думаю, что мы наработаем и в ближайшее время предложим достаточно радикальный подход к этому вопросу. Пока я не буду его анонсировать, потому что это может иметь, скажем так, неоднозначное понимание. Но я думаю, что продление срока, в течение которого граждане Украины, которые совершили самовольное оставление воинской части, смогут вернуться, вряд ли будет продлен", - сказал Вениславский.

Продление срока возвращения после СВЧ: что известно

Как сообщал УНИАН, 9 января Верховная Рада до 1 марта продлила срок возвращения в воинскую часть после СВЧ фактически без последствий. Предполагалось, что командир будет иметь трое суток для восстановления на службе такого военнослужащего, как это и было в предыдущие два месяца.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что около 60% тех, кто после СЗЧ изъявил желание служить дальше и подал рапорт в приложении "Армия+", сейчас в процессе возвращения или уже полностью восстановились на службе в новых частях.

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