Человек должен иметь хорошее здоровье и физическую подготовку.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какая выбирают мужчин во время мобилизации для набора в пехоту. Главным требованием является хорошая физическая подготовка.

"Возраст может быть и 40+. Но человек должен иметь хорошее здоровье и физическую подготовку. Все остальные навыки приобретутся", – подчеркнул эксперт во время эфира на YouTube.

По его словам, важным аспектом также является устойчивая психика у военных. Он отметил, что тренинги по устойчивости в стрессовой ситуации являются частью программы боевой подготовки штурмовиков любой армии мира.

Видео дня

Мобилизация в Украине: что необходимо знать

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, в нашей стране действует военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

22 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство должно создать резервы личного состава Сил обороны Украины. Он отметил, что не может раскрыть подробностей мобилизационных процессов, но Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения.

Юрист-волонтер Владислав Зайцев объяснил, что в украинском законодательстве нет перечня мест, где могут вручать повестки, поэтому это может проводиться представителями военкомата где угодно.

В то же время адвокат Александр Заруцкий заметил, что повестку должны вручать в руки человеку, который в ней указан. Поэтому налепить документ на дверь и считать это получением человеком незаконно.

Вас также могут заинтересовать новости: