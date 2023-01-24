Случаи вручения повесток полицейскими и представителями территориальной обороны незаконны, подчеркивает юрист.

В Украине продолжается процесс мобилизации, некоторые военнообязанные граждане сами прибыли в территориальные центры комплектования и соцподдержки, другие – после вручения повестки. Поэтому юрист-волонтер Владислав Зайцев рассказал, кто и где может вручать этот документ и что в нем должно быть указано, сообщает ZN.UA.

Где могут вручать повестки

Он подчеркнул, что в украинском законодательстве нет перечня мест, где могут вручать повестки, поэтому это может проводиться представителями военкомата где угодно - от рабочего места до метро.

Кто может вручать повестки

Вручают повестки должностные лица территориального центра комплектования и соцподдержки. Но этот процесс может происходить и через органы самоуправления, через руководителей предприятий после получения ими распоряжения от ТЦК и СП вместе с бланками повесток.

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"Случаи вручения повесток полицейскими и представителями территориальной обороны незаконны", — подчеркнул Зайцев.

Какие данные должна содержать повестка - объяснение юриста

ФИО и место жительства гражданина;

Указание о времени и дате прибытия в ТЦК и СП;

Наименование и местонахождение ТЦК и СП, в который должен прибыть гражданин;

Подпись и печать руководителей ТЦК и СП.

Подчеркивается, что военнообязанный должен поставить свою подпись на корешке повестки. Повестка должна быть вручена гражданину лично в руки.

"Следовательно, оставление повесток под дверью, в почтовых ячейках или телефонные звонки гражданам о вызове их в ТЦК и СП не является надлежащим вручением повестки", — добавил Зайцев.

Раздача повесток в Украине и мобилизация

В Украине с начала полномасштабного вторжения происходит мобилизация, военнообязанных граждан просят явиться в военкоматы для уточнения своих данных. На этом фоне в сети появилось множество фейков о раздаче повесток в Киеве и ряде других городов.

Ранее адвокат Андрей Новак пояснил, что порядок вручения повесток в Украине регламентирован, хотя и имеет определенные "пробелы". Так, он подчеркнул, что, например, сажать человека в авто и везти в военкомат, даже в сопровождении правоохранительных органов, — противозаконно. То есть вручить повестку на улице - законно, заставлять и везти сразу в военкомат - нет.

21 января Зеленский сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы для того, чтобы защитники могли восстановиться после боевых действий.

24 января начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач заявил, что прежде всего в Украине мобилизуют тех, кто может работать с новыми образцами вооружения, которые предоставлены западными партнерами.

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