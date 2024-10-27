Он отметил, что сейчас нужно мотивировать морально тех, кто еще не ушел на фронт, пытаться достучаться до совести.

Войну против большой мобилизованной армии исключительно силами мотивированных защитников выиграть невозможно, подчеркнул ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в эфире FM Галиччина, говоря на тему уклонистов.

Дикий отметил, что мотивированных добровольцев не является большинство в любой стране мира и Украина не исключение. Поэтому сейчас надо мотивировать морально тех, кто еще не пошел на фронт, пытаться достучаться до совести.

"Я не хотел воевать, но враг с оружием приперся. И для меня было очевидным, что единственная нормальная здоровая реакция - это идти им на встречу, уничтожать. Мотивированные люди, которые так же думают, уже воюют... Никогда и нигде ни одна страна мира не выигрывала войну против большой мобилизованной армии исключительно силами мотивированных защитников. Это надо понимать. Нет в истории такого прецедента. Войны против больших мобилизованных армий выигрывают только другие тоже мобилизованные армии. А мы сейчас воюем против большой мобилизованной армии", - подчеркнул Дикий.

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"... Мы видим всеобщую толерантность к уклонизму. Вместо того, чтобы презирать тех мужчин, которые отказываются их защитить от изнасилования бурятами, наши женщины радостно бегают вокруг этих мужчин, прикрывают от "страшного, злого" ТЦК. И нет связки в голове, что то ТЦК - это часть того самого ВСУ", - отметил Дикий.

Он напомнил, что в ТЦК служат ребята, которых списали с фронта из-за ранений.

"И они как раз хорошо знают, как мало осталось людей там, откуда их списали за ранения и насколько нужно пополнение. И вот, зная это, они пробуют сделать так, чтобы фронт не обвалился и те самые буряты не пришли насиловать тех самых женщин, которые бросаются на ТЦКашников", - подчеркнул Дикий.

По его словам, при таких настроениях войны проигрываются.

"Мы не можем себе позволить проиграть эту войну, потому что потеряем все. И те же женщины будут бежать по всей Европе и удивляться: а почему мы проиграли войну, кто нас "сдал" Зеленский или Байден? Нет, вы нас сдали. Когда бросались под колеса ТЦКашникам, когда прятали мужчин по подвалам - вы тогда сдали", - сказал Дикий.

Мобилизация в Украине

Издание The Times опубликовало материал об украинских уклонистах, которые месяцами не выходят из дома, скрываясь от мобилизации. Тем временем военные предупреждают о критической нехватке людей.

Тем временем в Киеве суды вынесли первые приговоры мужчинам за уклонение от призыва на военную службу.

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