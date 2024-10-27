Путин пригрозил ответом, если Запад позволит ВСУ бить вглубь России

Диктатор отметил, что Москва должна будет ответить соответствующим образом, и рассматриваются различные варианты.

Диктатор Владимир Путин заявил, что министерство обороны РФ работает над различными способами реагирования, если США и их союзники по НАТО помогут Украине нанести глубокие удары по территории России западными ракетами большой дальности.

Об этом Путин заявил в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, цитирует Reuters. Война в Украине спровоцировала самое большое противостояние между Россией и Западом со времен Холодной войны, и российские официальные лица говорят, что война сейчас вступает в свою самую опасную фазу.

Россия неделями сигнализировала Соединенным Штатам и их союзникам, что если они позволят Украине нанести удар вглубь российской территории ракетами, поставленными с Запада, Москва расценит это как большую эскалацию.

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12 сентября Путин заявил, что одобрение Западом такого шага будет означать "прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов и европейских стран в войне в Украине", поскольку военная инфраструктура и персонал НАТО будут привлечены к нацеливанию и пускам ракет.

Путин сказал, что еще слишком рано говорить, как именно Россия отреагирует на такой шаг, но Москва должна будет ответить соответствующим образом, и рассматриваются различные варианты.

"Министерство обороны России думает о том, как ответить на возможные дальние удары по территории России, оно предложит ряд ответов", - сказал Путин.

Ограничения на удары по территории РФ - важные новости

Партнеры Украины обеспокоены тем, что удары по военным объектам на территории России могут привести к эскалации. Однако далеко не все союзники нашей страны согласны с этим мнением.

Ранее УНИАН писал, что президент Эстонии Алар Карис призвал убрать ограничения на помощь Украине в войне против РФ. Он считает, что Россию подпитывают слабость и нерешительность союзников.

Кроме того, в The Associated Press поделились, когда США могут снять ограничения на удары по России. В издании подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский хочет убедить своих союзников принять План победы.

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