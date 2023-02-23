В ВР зарегистрировали законопроект, который предусматривает подготовку сроком не менее трех месяцев для мобилизованных без опыта прохождения военной службы или учебных сборов.

В Верховной Раде Украины предлагают запретить отправлять мобилизованных, не имеющих опыта прохождения военной службы, в зону боевых действий.

В законопроекте №9050 от 22 февраля предлагается дополнить двумя абзацами часть первую в статье 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В проекте сказано, что "мобилизованные, которые к мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебных сборов по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых задач после не менее чем трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности (или скорее - при добровольном письменном согласии мобилизованного)".

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Также, "мобилизованные, которые в течение последних пяти лет до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебных сборов по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых задач после не менее чем одного месяца подготовки по соответствующей военно-учетной специальности (или скорее - при добровольном письменном согласии мобилизованного)".

Инициатором этого законопроекта выступил народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Мобилизованный без подготовки погиб на войне - детали скандала

Как писал УНИАН, военный из Тернополя рассказал о гибели на фронте своего брата Богдана Покитко, которого, по его словам, мобилизовали на улице и без подготовки отправили "на ноль":

"Если человека без подготовки отправили "на ноль", то подвергли опасности не только его, но и, возможно, жизнь его побратимов. Я это критикую. Как пушечное мясо отправили человека".

Родные погибшего намерены требовать наказания для ответственных за его подготовку.