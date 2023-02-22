Военное положение и мобилизация продлены до 20 мая 2023 года, поэтому к тому времени в Украине будут массово раздавать повестки.

Начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко, комментируя массовую раздачу повесток в Украине, подчеркнул, что фактически их могут вручать лично в руки везде - на улице, блокпосту, работе, по месту жительства или отдыха. И это продлится минимум до 20 мая 2023-го.

В комментарии ТСН Тищенко отметил, что на сегодня законодательством не определен порядок, где можно или запрещено вручать повестку. "Вручение повесток может осуществляться где угодно", — заявил он.

Во Львовском областном ТЦК объяснили, что повестки вручаются не для отправки военнообязанного сразу на фронт, а для уточнения его учетных данных.

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Тищенко также ответил на вопрос, сколько еще продлится ситуация, когда украинцам массово вручают повестки:

"Согласно указу президента Украины, военное положение продлено до 20 мая 2023 года, и да, продолжаются мобилизационные мероприятия".

Мобилизация в Украине 2023

7 февраля 2023 года Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации.

Накануне Кабмин утвердил новый порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Предприятие может забронировать до 50% работников.

Повестки в Украине - кто и где имеет право вручать

В Украине продолжается мобилизация, поэтому остановить военнообязанного гражданина могут где угодно и вручить ему повестку. Этот документ могут выдать в любом месте, которое не запрещено законодательством Украины. Среди запретов - нельзя силой приводить человека в военкомат.

Кто имеет право вручать повестку:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций;

должностные лица военного комиссариата и территориального центра комплектования;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

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