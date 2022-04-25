Животное в поезде ведет себя спокойно, не лает и любит проводить время с детьми.

Самая необычная проводница эвакуационного поезда – собака Николь. Она помогает своей владелице вывозить людей из опасных регионов Украины и уже даже побывала за границей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Проводница Татьяна Минькова спасла собаку от смерти на вокзале Днепра, когда она вмерзла в лед. Николь отогрели, вылечили и пытались найти дом, но никто не хотел брать дворнягу, поэтому она уже четыре года с Татьяной.

После полномасштабного вторжения России в Украину Николь оставалась дома одна, потому что все соседи и друзья уехали, поэтому Татьяна попросила взять животное с собой в рейс. Руководство не смогло отказать и так появилась лохматая проводница

Собака не лает и очень любит детей, поэтому проводит с ними много времени в поезде. Пассажиры поезда говорят, что Николь работает антистрессом и много проводит времени с теми, кому нужна поддержка.

На счету у Николь уже десятки эвакуационных рейсов и даже международные, в частности в Польшу. Для этого ее вакцинировали и чипировали.

Как ранее сообщал УНИАН, журналистам удалось пообщаться с пассажирами поезда-призрака, который спасает из-под обстрелов тысячи людей. По словам начальницы поезда Галины Хомин, раньше поезд ездил из Бахмута во Львов, его длина составляла 1300 километров, но маршрут перекроили 24 февраля, когда началась полномасштабная война России против Украины.

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