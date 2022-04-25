Из-за повреждения врагом железнодорожной инфраструктуры задерживается ряд поездов.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
- №86 Запорожье - Львов (+1 ч 40 мин);
- №174 Запорожье - Хмельницкий (+1 час);
- №87 Запорожье - Ковель (+1 ч 35 мин);
- №96 Рахов - Киев (+1 час);
- №770 Каменец-Подольский - Киев (+1 час 10мин);
- №50 Трускавец - Киев (+4 ч);
- №56 Рахов - Киев (+3 ч);
- №21 Харьков - Трускавец (+3 ч);
- №13 Солотвино - Киев (+2 ч);
- №130 Кременчуг - Ивано-Франковск (+2 ч);
- №231 Днепр - Львов (+3 ч);
- №45 Ужгород – Лозовая (+32 мин);
- №774 Львов - Дарница (+1 ч 42 мин);
- №722 Киев – Харьков (+90 мин);
- №6093 Здолбунов - Львов (+1 час);
- №803 Ривне - Львов (30 мин).
Также из-за повреждения инфраструктуры задерживаются такие пригородные поезда:
- № 6250 Бердичев – Казатин (+ 1: 30);
- № 6252 Шепетовка – Казатин (+ 1: 30);
- № 6301 Казатин - Жмеринка (+1: 23);
- № 6304 Жмеринка – Казатин (+30 мин);
- № 6343 Жмеринка – Гречаны (+ 1: 25);
- № 6342 Гречаны - Жмеринка (+10 мин);
- № 804/803 Ривне - Львов (+1 час);
- № 816/815 Львов - Черновцы (+1:35);
- № 6041 Тернополь – Львов (+ 42 мин);
- № 6042 Львов - Тернополь (+ 1: 22);
- № 6353 Здолбунов - Ковель (+1: 17);
- № 6092 Львов - Здолбунов;
- № 6093 Здолбунов – Львов;
- № 6187 Львов - Мукачево.
Информация обновляется. В пресс-службе просят следить за официальными каналами "Укрзализныци" и объявлениями на вокзалах.
"Делаем все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика и восстанавливаем инфраструктуру", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 25 апреля, оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Уже известно, что один из обстрелов совершен в Ривненской области.
В результате обстрелов в связи с повреждением тяговых подстанций нет напряжения в контактной сети на участках железной дороги Шепетовка - Казатин, Жмеринка - Казатин, Казатин - Фастов.