В "Укрзализныце" пытаются сократить отставание поездов от графика и восстанавливают инфраструктуру.

Из-за повреждения врагом железнодорожной инфраструктуры задерживается ряд поездов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

№86 Запорожье - Львов (+1 ч 40 мин);

№174 Запорожье - Хмельницкий (+1 час);

№87 Запорожье - Ковель (+1 ч 35 мин);

№96 Рахов - Киев (+1 час);

№770 Каменец-Подольский - Киев (+1 час 10мин);

№50 Трускавец - Киев (+4 ч);

№56 Рахов - Киев (+3 ч);

№21 Харьков - Трускавец (+3 ч);

№13 Солотвино - Киев (+2 ч);

№130 Кременчуг - Ивано-Франковск (+2 ч);

№231 Днепр - Львов (+3 ч);

№45 Ужгород – Лозовая (+32 мин);

№774 Львов - Дарница (+1 ч 42 мин);

№722 Киев – Харьков (+90 мин);

№6093 Здолбунов - Львов (+1 час);

№803 Ривне - Львов (30 мин).

Также из-за повреждения инфраструктуры задерживаются такие пригородные поезда:

№ 6250 Бердичев – Казатин (+ 1: 30);

№ 6252 Шепетовка – Казатин (+ 1: 30);

№ 6301 Казатин - Жмеринка (+1: 23);

№ 6304 Жмеринка – Казатин (+30 мин);

№ 6343 Жмеринка – Гречаны (+ 1: 25);

№ 6342 Гречаны - Жмеринка (+10 мин);

№ 804/803 Ривне - Львов (+1 час);

№ 816/815 Львов - Черновцы (+1:35);

№ 6041 Тернополь – Львов (+ 42 мин);

№ 6042 Львов - Тернополь (+ 1: 22);

№ 6353 Здолбунов - Ковель (+1: 17);

№ 6092 Львов - Здолбунов;

№ 6093 Здолбунов – Львов;

№ 6187 Львов - Мукачево.

Информация обновляется. В пресс-службе просят следить за официальными каналами "Укрзализныци" и объявлениями на вокзалах.

"Делаем все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика и восстанавливаем инфраструктуру", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 25 апреля, оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Уже известно, что один из обстрелов совершен в Ривненской области.

В результате обстрелов в связи с повреждением тяговых подстанций нет напряжения в контактной сети на участках железной дороги Шепетовка - Казатин, Жмеринка - Казатин, Казатин - Фастов.