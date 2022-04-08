Люди бегут от войны на востоке Украины семьями вместе с домашними животными.

Жители Донецкой и Луганской областей спасаются от российско-украинской войны. Люди выезжают на эвакуационных поездах, маршрут которых не знают даже машинисты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Нелля из Лисичанска Луганской области рассказала, что нельзя даже сравнить то, что было в 2014 году и сейчас

"Света нет, воды нет. Муж остался там, он не захотел бросать дом, которого уже практически нет, потому что снаряд попал в соседнюю квартиру. Гайдай наш говорил, что будет очень жарко… Хорошо, если останется жив", - рассказала женщина.

Им дали лишь несколько дней, чтобы выехать, потому что в планах оккупантов превратить Лисичанск в еще один Мариуполь.

"Какой-то звериный страх… Настолько было страшно… Мы выходили из подвала и бежали на автобус. Счет времени потерялся", - отметила Нелля.

Вместе с ней едут в купе ее подруги. На четыре места шесть взрослых, двое детей, пес Феня и кот Барсик. Одну из верхних полок делят Назар и Дима, но мальчики не унывают.

В соседнем вагоне плацкарты. Уставшие после тяжелой эвакуации люди спят, ведь в дороге уже больше суток. Только две сестры Ирина и Татьяна не могут спать.

"Мы украинцы из Северодонецка. Нам крыше повредили, а так может еще сидели. Города Северодонецка практически уже и нет", - рассказали женщины.

По словам начальницы поезда Галины Хомин, раньше поезд ездил из Бахмута во Львов, его длина составляла 1300 километров, но маршрут перекроили 24 февраля

"Мы ездили в Бахмут. Подорвали мост и теперь у нас "диспетчерский график" - мы едем или в Харьков, или в Славянск, в Лиман, Краматорск – куда диспетчер пускает, туда и едем. Мы выезжаем из Киева и у машиниста три путевки. Теперь поезд едет и останавливается по звонку. Я спрашиваю у проводников, где люди выходят, а они мне звонят и говорят, где нужно сделать остановку. Я звоню машинисту, он диспетчеру и о диспетчер делает остановку", - рассказывает женщина.

Ее поезд война застала в Киеве, когда начальник другого поезда позвонил и сказал, что началось… Она отметила, что когда не стреляют, то еще спокойно. Ее команда и кочегары, и уборщики, и психологи, и врачи, которые спасают жизни.

Удар по Краматорску - что известно

8 апреля оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска.

По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Действия оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Из Краматорска будут эвакуировать автомобильным транспортом всех жителей Донецкой области, которые смогут добраться до города.

На данный момент известно, что в результате ракетного удара погибли уже 50 человек, из них пятеро - дети, а в больницы доставили 98 человек.

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